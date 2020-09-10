Финал олимпиады школьников «Умники и умницы Вологодчины» пройдет в Вологде

Полуфинал и финал гуманитарной олимпиады школьников «Умники и умницы Вологодчины» состоятся 12–13 сентября в центре «Импульс» в Вологде. Предыдущий этап интеллектуальных соревнований, четвертьфинал, состоялся в областной столице в феврале, в нем приняли участие 60 учащихся из 36 образовательных учреждений 18 муниципалитетов.

— По итогам четвертьфинала полуфиналистами стали 28 десятиклассников из Вологды, Череповца, Бабушкинского, Вологодского, Вытегорского, Кичменгско-Городецкого, Сокольского и Харовского районов, а также из Вологодской кадетской школы — интерната и Вологодского многопрофильного лицея, - сообщает пресс-служба правительства Вологодской области.

Из-за угрозы распространения коронавируса итоговые игры олимпиады в марте-апреле не состоялись, их было решено перенести на сентябрь. Тема финала звучит так: «Вологодский край в Великой Отечественной войне».