Финал олимпиады школьников «Умники и умницы Вологодчины» пройдет в Вологде

10.09.2020 [Общество]

Полуфинал и финал гуманитарной олимпиады школьников «Умники и умницы Вологодчины» состоятся 12–13 сентября в центре «Импульс» в Вологде. Предыдущий этап интеллектуальных соревнований, четвертьфинал, состоялся в областной столице в феврале, в нем приняли участие 60 учащихся из 36 образовательных учреждений 18 муниципалитетов.

— По итогам четвертьфинала полуфиналистами стали 28 десятиклассников из Вологды, Череповца, Бабушкинского, Вологодского, Вытегорского, Кичменгско-Городецкого, Сокольского и Харовского районов, а также из Вологодской кадетской школы — интерната и Вологодского многопрофильного лицея, - сообщает пресс-служба правительства Вологодской области. 

Из-за угрозы распространения коронавируса итоговые игры олимпиады в марте-апреле не состоялись, их было решено перенести на сентябрь. Тема финала звучит так:  «Вологодский край в Великой Отечественной войне».

Тэги: Умники и умницы

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Погибшего в полиции Сергея Пахолкова похоронят 6 сентября
36 новых случаев коронавируса выявили за сутки в Вологодской области
Трех череповчан арестовали по подозрению в организации сети порностудий
Двое взрослых и ребенок пострадали в ДТП в Шекснинском районе
Автомобильный обход Вологды введен в эксплуатацию
Заподозренный в сексуальном интересе к детям вологжанин пытается через суд забрать себе дочь от первого брака
Суд отстранил от должности директора Вологодской областной филармонии Ольгу Васильеву
В Вологде задержали Евгения Доможирова из-за неуплаченного штрафа
Вологодскому оппозиционеру стало плохо на заседании суда после задержания: его госпитализировали
В Череповце ведущий праздников задержан по подозрению в мошенничестве
09.09.2020 [БлогоVO]

Лиса Патрикеевна существует) В деревне Нижняя Водлица, Вытегорского района

815
0
09.09.2020 [БлогоVO]

Некоторые сведения о доме Алаева, его жителях и владельцах

664
0
08.09.2020 [БлогоVO]

Фарш обратно не прокручивается, Шулепов — не возвращается

3973
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Вытегре управляющую компанию через суд обязали отремонтировать крышу дома
В Череповце из-за убытков закрывают аптеки сети «Фармация»
В Грязовецком районе «Мерседес» вылетел в кювет после столкновения с КамАЗом
37 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки
Футбольный клуб «Череповец» обыграл костромской «Спартак»
Жительница Тотемского района через суд доказала свою работу в тылу в годы Великой Отечественной войны
Отопительный сезон в Вологде и Череповце стартует 14 сентября
 
04.09.2020 [Общество]

Заподозренный в сексуальном интересе к детям вологжанин пытается через суд забрать себе дочь от первого брака

3184
0
10.09.2020 [БлогоVO]

Хочется выразить огромную благодарность индивидуальному предпринимателю Глущенко Антону Васильевичу за ремонт дороги к Детскому садику (ясельные группы) «Пчёлка»

185
0
09.09.2020 [Обзор Прессы]

Первая женщина-подводник рассказала о 52 днях на подводной лодке и разоружении затонувшего «Курска»

381
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика