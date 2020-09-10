В Сокольском районе за убийство сына в состоянии аффекта будут судить 81-летнюю пенсионерку

10.09.2020 [Происшествия]

81-летняя жительница Сокольского района предстанет перед судом за убийство сына в состоянии аффекта. Трагедия произошла 24 июня в деревне Горка.

Как ранее сообщал NewsVo, о произошедшем в полицию сообщили соседи по просьбе самой пенсионерки. Прибывшие на место следователи обнаружили тело 59-летнего мужчины с признаками насильственной смерти. В ходе допроса женщина не стала скрывать своей причастности к гибели сына и написала явку с повинной. По словам пенсионерки, погибший длительное время злоупотреблял спиртным, часто скандалил и избивал её.

— В день произошедшего, он снова потребовал спиртное, уронил женщину на пол и стал ее бить. Она не выдержала, вырвалась и схватила нож, которым нанесла несколько ударов, после чего взяла кочергу и ею также ударила потерпевшего, — сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

Опрошенные следователями жители деревни характеризуют убитого негативно. По их словам, мать была вынуждена из-за его скандалов оставаться на ночлег у посторонних людей. О самой женщине соседи отзываются положительно.  

В рамках следствия была проведена судебно-психиатрическая экспертиза подозреваемой. 

— Оценив выводы экспертов и материалы дела, следователи пришли к выводу, что в момент содеянного обвиняемая находилась в состоянии сильного душевного волнения (аффекта), вызванного насилием и издевательством со стороны потерпевшего, а равно длительной психотравмирующей ситуацией, возникшей в связи с систематическим противоправным и аморальным поведением потерпевшего, — отмечают следователи.

Материалы дела, возбужденного по ч. 1 ст. 107 УК РФ (убийство в состоянии аффекта), переданы в суд. В настоящее время пенсионерка находится под подпиской о невыезде. 

Тэги: пенсионеры, убийство, аффект

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Погибшего в полиции Сергея Пахолкова похоронят 6 сентября
36 новых случаев коронавируса выявили за сутки в Вологодской области
Трех череповчан арестовали по подозрению в организации сети порностудий
Двое взрослых и ребенок пострадали в ДТП в Шекснинском районе
Автомобильный обход Вологды введен в эксплуатацию
Заподозренный в сексуальном интересе к детям вологжанин пытается через суд забрать себе дочь от первого брака
Суд отстранил от должности директора Вологодской областной филармонии Ольгу Васильеву
В Вологде задержали Евгения Доможирова из-за неуплаченного штрафа
Вологодскому оппозиционеру стало плохо на заседании суда после задержания: его госпитализировали
В Череповце ведущий праздников задержан по подозрению в мошенничестве
07.09.2020 [Общество]

С 14 сентября в Вологодской области МФЦ начнут работать без предварительной записи

1248
0
08.09.2020 [Общество]

В Череповце три класса перевели на дистанционное обучение из-за заболевших COVID-19

1763
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Вытегре управляющую компанию через суд обязали отремонтировать крышу дома
В Череповце из-за убытков закрывают аптеки сети «Фармация»
В Грязовецком районе «Мерседес» вылетел в кювет после столкновения с КамАЗом
37 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки
Футбольный клуб «Череповец» обыграл костромской «Спартак»
Жительница Тотемского района через суд доказала свою работу в тылу в годы Великой Отечественной войны
Отопительный сезон в Вологде и Череповце стартует 14 сентября
 
04.09.2020 [Общество]

Заподозренный в сексуальном интересе к детям вологжанин пытается через суд забрать себе дочь от первого брака

3184
0
10.09.2020 [БлогоVO]

Хочется выразить огромную благодарность индивидуальному предпринимателю Глущенко Антону Васильевичу за ремонт дороги к Детскому садику (ясельные группы) «Пчёлка»

185
0
09.09.2020 [Обзор Прессы]

Первая женщина-подводник рассказала о 52 днях на подводной лодке и разоружении затонувшего «Курска»

380
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика