В Сокольском районе за убийство сына в состоянии аффекта будут судить 81-летнюю пенсионерку

81-летняя жительница Сокольского района предстанет перед судом за убийство сына в состоянии аффекта. Трагедия произошла 24 июня в деревне Горка.

Как ранее сообщал NewsVo, о произошедшем в полицию сообщили соседи по просьбе самой пенсионерки. Прибывшие на место следователи обнаружили тело 59-летнего мужчины с признаками насильственной смерти. В ходе допроса женщина не стала скрывать своей причастности к гибели сына и написала явку с повинной. По словам пенсионерки, погибший длительное время злоупотреблял спиртным, часто скандалил и избивал её.

— В день произошедшего, он снова потребовал спиртное, уронил женщину на пол и стал ее бить. Она не выдержала, вырвалась и схватила нож, которым нанесла несколько ударов, после чего взяла кочергу и ею также ударила потерпевшего, — сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

Опрошенные следователями жители деревни характеризуют убитого негативно. По их словам, мать была вынуждена из-за его скандалов оставаться на ночлег у посторонних людей. О самой женщине соседи отзываются положительно.

В рамках следствия была проведена судебно-психиатрическая экспертиза подозреваемой.

— Оценив выводы экспертов и материалы дела, следователи пришли к выводу, что в момент содеянного обвиняемая находилась в состоянии сильного душевного волнения (аффекта), вызванного насилием и издевательством со стороны потерпевшего, а равно длительной психотравмирующей ситуацией, возникшей в связи с систематическим противоправным и аморальным поведением потерпевшего, — отмечают следователи.

Материалы дела, возбужденного по ч. 1 ст. 107 УК РФ (убийство в состоянии аффекта), переданы в суд. В настоящее время пенсионерка находится под подпиской о невыезде.