Три килограмма наркотиков изъяли вологодские полицейские

В Вологодской области задержали двух приезжих, которые торговали наркотиками через тайники-закладки. Всего было изъято около трех килограммов запрещенных веществ.

Одному из фигурнатов 42 года, второму — 31 год. В ходе осмотра их автомобиля были обнаружены семь свертков с неизвестным веществом, которым они хотели торговать в Вологде. Изъятое отправили на экспертизу.

— Исследование показало, что изъятое является наркотическим веществом синтетического происхождения общей массой 248,74 грамма. Кроме того, в созданных ими тайниках на территории Вологодской и Ярославской областей было изъято более полукилограмма синтетических наркотических средств, — сообщает пресс-служба областного УМВД.

Во время обысков по местам жительства фигурантов также было изъято около 2,5 килограммов наркотиков, упаковочный материал и весы. Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 30; ч.5 ст. 228.1 УК РФ (Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств).

Ранее NewsVo сообщал, что в Грязовецком районе полицейские остановили автомобиль, в котором 31-летняя жительница области везла около килограмма наркотиков. «Соль» обнаружили и изъяли.