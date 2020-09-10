Три килограмма наркотиков изъяли вологодские полицейские

10.09.2020 [Происшествия]
Три килограмма наркотиков изъяли вологодские полицейские

В Вологодской области задержали двух приезжих, которые торговали наркотиками через тайники-закладки. Всего было изъято около трех килограммов запрещенных веществ.

Одному из фигурнатов 42 года, второму — 31 год. В ходе осмотра их автомобиля были обнаружены семь свертков с неизвестным веществом, которым они хотели торговать в Вологде. Изъятое отправили на экспертизу.

—  Исследование показало, что изъятое является наркотическим веществом синтетического происхождения общей массой 248,74 грамма. Кроме того, в созданных ими тайниках на территории Вологодской и Ярославской областей было изъято более полукилограмма синтетических наркотических средств, — сообщает пресс-служба областного УМВД.

Во время обысков по местам жительства фигурантов также было изъято около 2,5 килограммов наркотиков, упаковочный материал и весы. Возбуждено  уголовное дело по ч.3 ст. 30; ч.5 ст. 228.1 УК РФ (Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств). 

Ранее NewsVo сообщал, что в Грязовецком районе полицейские остановили автомобиль, в котором 31-летняя жительница области везла около килограмма наркотиков. «Соль» обнаружили и изъяли.

Тэги: наркотики
Фото областного УМВД

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