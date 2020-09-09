Спортсмена из Вологды задержали по подозрению в контрабанде запрещенного препарата

В Вологде в районе железнодорожного вокзала полицейские задержали 29-летнего местного жителя, подозреваемого в контрабанде запрещённых веществ. При личном досмотре у него была обнаружена бандероль, внутри которой находилась ёмкость с прозрачной жидкостью. Экспертиза показала, что вещество является сильнодействующим препаратом, запрещённым к ввозу и распространению на территории России.

«Стражи правопорядка установили, что спортсмен заказал препарат через сеть интернет, рассчитывая с его помощью увеличить мышечную массу своего тела и рост силовых показателей», - сообщает пресс-служба Вологодского ЛО МВД на транспорте.

По факту контрабанды запрещённого препарата возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до 7 лет лишения свободы. Его проверяют на причастность к совершению аналогичных преступлений.