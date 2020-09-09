Пьяный житель Великого Устюга в «скорой» ударил сопровождавшего медиков полицейского

09.09.2020 [Общество]

В Великом Устюге в отношении 38-летнего местного жителя возбудили уголовное дело о применении насилия в отношении полицейского. 

— По версии следствия, в г. Великий Устюг 27.08.2020 подозреваемый в состоянии алкогольного опьянения вызвал бригаду скорой медицинской помощи, сообщив о мучившей его бессоннице, однако  служебном автомобиле медиков, он внезапно и беспричинно с силой ударил в живот сопровождавшего их полицейского, причинив боль, — сообщает региональное управление следственного комитета.

Обстоятельства происшествия устанавливаются, эксперты проверяют психическое состояние мужчины. 

Тэги: скорая помощь, напал на полицейского

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