Пьяный житель Великого Устюга в «скорой» ударил сопровождавшего медиков полицейского

В Великом Устюге в отношении 38-летнего местного жителя возбудили уголовное дело о применении насилия в отношении полицейского.

— По версии следствия, в г. Великий Устюг 27.08.2020 подозреваемый в состоянии алкогольного опьянения вызвал бригаду скорой медицинской помощи, сообщив о мучившей его бессоннице, однако служебном автомобиле медиков, он внезапно и беспричинно с силой ударил в живот сопровождавшего их полицейского, причинив боль, — сообщает региональное управление следственного комитета.