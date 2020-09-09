Полицейские задержали жительницу Санкт-Петербурга, которая обманула вологжанку при покупке вещей в соцсети

Полицейские задержали подозреваемую в мошенничестве, совершенном в отношении 34-летней вологжанки.

«Потерпевшая пояснила что, в одной из социальных сетей увидела объявление о продаже вещей известных брендов по заниженной цене. Девушка связалась с продавцом в одном из мессенджеров, и после того, как оплатила покупку, продавец перестал отвечать на сообщения. Сумма ущерба составила 11 тысяч рублей», - сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

Сыщики установили личность подозреваемой в мошенничестве, которой оказалась ранее не судимая 25-летняя жительница Санкт-Петербурга, и задержали её. Девушка не стала отрицать вину и сказала, что потратила деньги на личные нужды.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Подозреваемой грозит до двух лет лишения свободы.