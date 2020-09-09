Вологжанин продал автомобиль, который арендовал у знакомого

Полицейские задержали 26-летнего вологжанина, подозреваемого в мошенничестве.

В дежурную часть обратился 32-летний житель города и рассказал, что сдал свой автомобиль в аренду знакомому. Спустя две недели его приятель перестал выходить на связь.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий на одном из постов ДПС в Московской области для проверки документов был остановлен данный автомобиль, за рулем которого сидел уже новый владелец. Мужчина пояснил, что купил данный автомобиль в Вологде за 110 тысяч рублей», - сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

Вскоре подозреваемого, которым оказался ранее судимый за аналогичное преступление вологжанин, задержали. По факту мошенничества в его отношении возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.