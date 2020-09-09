Премьерой спектакля «Москва-Петушки» открылся новый театральный сезон в Вологодском Доме актера

Премьерой спектакля «Москва-Петушки» начался новый театральный сезон в Вологодском Доме актера. На афише стоит пометка: «Внимание! В спектакле используется ненормативная лексика! 5 раз!» Режиссер спектакля Андрей Камендов назвал этот моноспектакль комедией в один конец по одноименной повести Венедикта Ерофеева.

- «Москва-Петушки» - мой первый моноспектакль, - рассказал Андрей Камендов NewsVo. - Захотелось попробовать, как это: непосредственный разговор со зрителем. Лучший способ что-то проверить - это попробовать самому.

По словам режиссера, он выбрал это произведение Ерофеева потому, что оно было для него загадкой, а спектакль - это тот способ, которым он пытается её решить.

- Это история про поиск ответа на вопрос: что же мешает в нашей жизни исполниться любви в той мере, в какой мы этого хотим, - поясняет Андрей Камендов. - Кажется, что мы созданы для счастья, но очень часто проносимся мимо. Какое-то несовпадение, «мимо-лётность». Ну, и «Москва-Петушки» - это действительно смешная история, а смех полезен.

Помимо спектакля «Москва-Петушки», в сентябре в Доме актера у Андрея Камендова состоится ещё одна премьера – это его постановка «Можно попросить Нину?» Роли в спектакле исполняют Татьяна Варенья и Всеволод Чубенко.

- Для нас эта история про нежность и трепет людей. И про то, как эти качества помогают человеку пережить ужасное, - говорит режиссер. – Для меня этот спектакль открыл умную и смелую молодую актрису - Татьяну Варенью. И всегда интересно работать со Всеволодом Васильевичем.

По действующим сейчас санитарным правилам зал Дома актера может заполняться только на 50%, поэтому на каждый спектакль могут попасть только 25 человек. Организаторы напоминают, что билеты нужно заказывать билеты заранее.

Напоминаем, что Вологодский Дом актера работает по адресу: Ленинградская, 4. Заказ билетов по телефону: 21-16-00.



