В Вологде пенсионеры и многодетные мамы смогут бесплатно обучиться швейному и парикмахерскому делу

09.09.2020 [Общество]

В Вологде бесплатно обучиться швейному и парикмахерскому делу, а также основам рукоделия смогут пенсионеры, многодетные мамы и люди с ограниченными возможностями здоровья. В областной столице открывается коворкинг-центр бытового самообслуживания. Проект реализует фонд «Земля Вологодская» на средства Фонда президентских грантов. 

В течение этого учебного года пенсионеры, многодетные мамы и люди с ограниченными возможностями здоровья смогут бесплатно обучиться навыкам бытовых услуг и рукоделию.

Обучение будет проходить в новом специально оборудованном коворкинге. К услугам учащихся швейные машинки, оверлок, инвентарь парикмахера и другое специализированное оборудование. Педагоги –  опытные мастера, технологи, работающие по авторским методикам. В дальнейшем люди, обучившиеся на курсах, смогут пользоваться этим оборудованием в личных целях и обучать навыкам работы других.

Расписание образовательных курсов:

  • «Валяние из шерсти» - с 1 октября по 30 ноября
  • «Сувенирная продукция» - с 1 декабря по 31 января
  • «Швейное дело»  - с 1 февраля по 31 марта
  • «Парикмахерское дело» - с 1 апреля по 31 мая

Записаться на курсы можно по телефону 8 (8172) 562-069 до 29 сентября. Количество мест ограничено.
 

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