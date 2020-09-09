Выставка работ вологодского художника Аркадия Полякова открылась в областной библиотеке

Выставка «Художник воскресного дня» открылась в арт-галерее «Афанасьевский променад» Областной научной библиотеки имени Бабушкина. Автор живописных работ - член Союза художников России Аркадий Поляков.

Аркадий Поляков родился в Вологде в семье потомственных художников. С раннего детства рисовал, занимался резьбой по дереву. Сейчас он работает художником-реставратором по дереву в Вологодском государственном историко-архитектурном и художественном музее-заповеднике.

– Аркадий Поляков пишет в жанрах пейзажа, натюрморта, портрета, находится в состоянии постоянного поиска в освоении новых форм и техник в искусстве, совершенствуя свое мастерство, – говорится в анонсе выставки. – Его творчество отличает особая выразительность цветового и стилевого решения.

Произведения вологодского живописца находятся в коллекциях музеев России и за рубежом, в частных собраниях.

– Когда-то меня вдохновляло творчество Филонова и Шагала, сегодня мои ориентиры в искусстве – Грабарь и Пластов, – рассказывает Аркадий Рудольфович. – Каждый раз, когда я достигаю определенного уровня – мне становится скучно. И моё творчество начинает меняться. Наверное, так и должно быть, ведь каждый раз я нахожу своего зрителя.

Выставка «Художник воскресного дня» работает до конца октября по адресу: Вологда, М. Ульяновой, 7, 2-й этаж по будням с 10 до 20 часов и в выходные с 10 до 18 часов. Выходной день – пятница.

Вход свободный.



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