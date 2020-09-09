В Вологде во дворе дома подожгли «Киа», пламя повредило ещё три машины

09.09.2020 [Происшествия]

В ночь на 9 сентября во дворе дома №4 по улице Воркутинской в Вологде от огня получили повреждения четыре автомобиля, сообщает пресс-служба УМЧС по Вологодской области. 

Пожар начался с автомобиля "Киа Оптима" 2019 года выпуска - по предварительным данным, иномарку подожгли неизвестные. Машина полностью уничтожена огнем. Кроме того, пламенем повреждены три стоявшие рядом машины. У "Ниссана" оплавлены задний бампер, ручка багажника и задние фонари. У "Лады Весты" поврежден передний бамбер и частично капот, лакокрасочное покрытие. У ВАЗа оплавилась рамка номера и защита пластикового капота. 

 

Тэги: поджог машины

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