В Вологде во дворе дома подожгли «Киа», пламя повредило ещё три машины

В ночь на 9 сентября во дворе дома №4 по улице Воркутинской в Вологде от огня получили повреждения четыре автомобиля, сообщает пресс-служба УМЧС по Вологодской области.

Пожар начался с автомобиля "Киа Оптима" 2019 года выпуска - по предварительным данным, иномарку подожгли неизвестные. Машина полностью уничтожена огнем. Кроме того, пламенем повреждены три стоявшие рядом машины. У "Ниссана" оплавлены задний бампер, ручка багажника и задние фонари. У "Лады Весты" поврежден передний бамбер и частично капот, лакокрасочное покрытие. У ВАЗа оплавилась рамка номера и защита пластикового капота.