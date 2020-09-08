9 сентября в микрорайоне Лоста в Вологде отключат горячую воду

08.09.2020 [Общество]

В микрорайоне Лоста 9 сентября из-за плановых работ по замене расходомера узла учета тепловой энергии на магистральной теплосети отключат горячую воду. Работы продлятся до четырех часов утра 10 сентября. На этот период будет отключена горячая вода в 27 жилых домах Лосты, а также в школе и детском саду.

Расходомер представляет собой прибор учета тепловой энергии, установленный на магистральной тепловой сети. Он измеряет количество тепловой энергии, которая поступает от Вологодской ТЭЦ ТГК-2 в центральную часть города.

Тэги: Лоста

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