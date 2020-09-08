Суд взыскал с хозяина лесопилки в Кадникове 595 000 рублей задолженности по оплате электричества

Сокольский районный суд рассмотрел иск ПАО «МРСК Северо-Запада» к собственнику лесопилки в городе Кадникове о взыскании задолженности за потреблённую электроэнергию.

В обосновании требований общество указало, что договор о поставке электричества был заключён с ответчиком в 2018 году. В марте 2019 года истец выявил факт безучётного потребления электроэнергии: пломбы на приборах учёта на лесопилке имели следы подделки, а крышка, закрывающая крепления кабелей, была не закрыта и не опломбирована.

«В связи со сменой гарантирующего поставщика с 1 января 2019 года был составлен расчет объема безучетного потребления с 26 ноября по 31 декабря 2018 года, который составил 80 694 кВт/ч на сумму 595 600 рублей 15 копеек», - сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Ответчик не оплатил задолженность в досудебном порядке и не явился в судебное заседание. Дело рассматривалось в прядке заочного производства. Решением суда с него была взыскана задолженность, пени – 26 835 рублей и расходы по оплате госпошлины – 9 416 рублей.

Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано.