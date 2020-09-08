В Череповце ведущий праздников задержан по подозрению в мошенничестве

В Череповце полицейские задержали 33-летнего мужчину, подозреваемого в мошенничестве.

«Задержанный, используя псевдоним Александр Самаркиню, вел праздничные мероприятия. В некоторых случаях, он получал предоплату за дополнительные услуги, после чего длительное время не выходил на связь. Из-за этого череповчане отказывались от его услуг, однако вернуть предоплату они не могли», - сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до 5 лет лишения свободы. В настоящее время удалось установить его причастность к совершению двух мошенничеств. Причастность мужчины к совершению аналогичных преступлений на территории Вологодской области устанавливается.

Пострадавших от действий задержанного просят обратиться в ближайший отдел полиции или позвонить по телефону в Череповце 8(8202) 67-10-03 или 02.