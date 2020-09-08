В Вологде двое мужчин ночью украли выручку из закрытого павильона «Овощи-фрукты»

В Вологде полицейские задержали подозреваемых в краже выручки из закрытого на ночь павильона «Овощи-фрукты» на улице Ленинградской. Инцидент произошёл в ночь на 31 августа 2020 года.

О происшествии правоохранителям заявила 45-летняя местная жительница. Женщина рассказала, что вечером, после окончания продажи, закрыла павильон, а наутро обнаружила, что в торговой точке разбито окно и пропали денежные средства в сумме более 20 тысяч рублей.

Вскоре сыщики установили личности подозреваемых, которыми оказались 22-летний и 23-летний вологжане. Младший из мужчин ранее был судим. Их задержали и доставили в отдел полиции.

«В ходе допроса подозреваемые пояснили, что прогуливаясь по ночному городу, у одного из них возник умысел на проникновение в павильон с целью хищения чего-либо ценного. Один из мужчин поднял вверх роль-ставни, взял с земли камень и бросил его в окно. Разбив его, оба похитителя зашли в помещение павильона. На полке один из них нашел пластиковый контейнер с деньгами в сумме более 20 тысяч рублей. Взяв их, злоумышленники покинули павильон. Похищенные деньги разделили пополам и потратили на собственные нужды», - сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

По факту кражи, совершённой с незаконным проникновением в помещение, возбуждено уголовное дело. Подозреваемым грозит до 5 лет лишения свободы.