Житель Усть-Кубинского района выстрелил в голову 67-летней соседке

08.09.2020 [Происшествия]

В Усть-Кубинском районе следователи возбудили уголовное дело в отношении 44-летнего местного жителя, подозреваемого в покушении на жизнь 67-летней соседки.

«По версии следствия, 06.09.2020 44-летний житель с. Устье, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на улице рядом со своим домом выстрелил из пистолета, снаряженного патроном с дробовым зарядом, в область головы 67-летней соседки, причинив касательное огнестрельное ранение мягких тканей головы. Женщине удалось скрыться в помещении бани, ей была оказана медицинская помощь», - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области. 

Подозреваемый был задержан. Решается вопрос о его аресте. Пистолет, из которого он стрелял, направлен на экспертизу. По её результатам будет дана оценка действиям мужчины, связанным с приобретением и хранением оружия.

«По данным следствия, соседей связывают давние неприязненные отношения, за причинение пенсионерке побоев подозреваемый привлекался к административной ответственности и очередной конфликт вызвали заявленные потерпевшей исковые требования к нему», - пресс-служба областного СУ СК РФ.

Расследование продолжается.

Тэги: огнестрел

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