На вокзале в Вологде полицейские подобрали потерявшуюся собаку

08.09.2020 [Общество]

На железнодорожном вокзале в Вологде транспортные полицейские подобрали потерявшуюся собаку. Вскоре животное передали хозяину, который обратился в дежурную часть за помощью в поиске питомца.

Сотрудники Вологодского линейного отдела МВД России на транспорте, сержант полиции Илья Евлашенков и сержант полиции Илья Сахарусов, обратили внимание на собаку, которая испуганно металась из стороны в сторону в поисках хозяина.

— Стражи правопорядка на транспорте поймали животное и предприняли меры к розыску ее владельца среди пассажиров, находившихся в тот момент на вокзале. Но быстро установить личность собаковода не удалось. Тогда полицейские приняли решение отвести кокер-спаниеля в дежурную часть, чтобы накормить и продолжить поиск хозяина, — сообщает Вологодский линейный отдел МВД России на транспорте. 

Сержант полиции Илья Евлашенков. Фото Вологодского линейного отдела МВД на транспорте. 

Спустя несколько часов к полицейским обратился мужчина и рассказал, что потерял своего питомца. Кокер-спаниель по кличке «Шайда» вырвала поводок из рук и убежала в неизвестном направлении. Вологжанин сначала сам искал собаку, а затем решил обратиться за помощью к правоохранителям. Илья Евлашенков проводил мужчину в дежурную часть, где все это время находилась его питомица. Владелец собаки поблагодарил транспортных полицейских за неравнодушное отношение и доброту.

Ранее NewsVo сообщал, что в феврале 2020 года в электричке Вологда-Вожега транспортные полицейские нашли пакет с шестью щенками. Они забрали их с собой, накормили, а позже передали в приют. 

Тэги: собака, животные, полиция

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