Предпринимателя из Санкт-Петербурга обманули на 3 млн. рублей при доставке аккумуляторов в Вологду

К вологодским полицейским с заявлением о мошенничестве обратился 41-летний житель Санкт-Петербурга. Он пояснил, что является директором фирмы с филиалом в Вологде. В один из дней ему потребовалось отправить в филиал крупную партию аккумуляторных батарей.

«Найдя в социальной сети мужчину, который согласился выполнить данную работу, житель Санкт-Петербурга отправил товар. Через несколько дней вологжанин сообщил, что аккумуляторные батареи прибыли в назначенное место. Когда директор приехал в областную столицу, то товар не обнаружил», - сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

Ущерб составил более 3 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело.