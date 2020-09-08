Новый поток школы безопасности «Мама-спасатель» начнёт работу в Вологде 10 сентября

08.09.2020 [Общество]

10 сентября начнёт работу шестой поток школы безопасности «Мама-спасатель». Это социальный проект вологодской некоммерческой организации «Мама может». 

- Этот проект мы реализуем с марта 2019 года, - рассказала NewsVo Любовь Пушкова, руководитель «Мама может». - Участники школы не платят денег за своё обучение. Первый год его финансировала организация «Мама может», а сейчас мы выиграли грант Фонда президентских грантов в размере 720 тысяч рублей, что поможет провести Школу «Мама спасатель» не только в Вологде, но и в Череповце. 

За полтора года обучение по безопасности в Школе «Мама спасатель» прошли пять групп. В каждой группе примерно по 30 человек. 

- Стать ученицами могут только мамы – это обязательно условие, - говорит Любовь Пушкова. – У нас очень много многодетных мам. Эти женщины приходят к нам на обучение на месяц. Занятия проходят в удобное для женщин время – это в основном суббота и воскресенье или в какой-то будний день на неделе вечером. Занятия идут по полтора часа. Практически на все занятия можно брать с собой детей.

В программе Школы «Мама спасатель» 15 занятий по разным темам безопасности: неотложная первая помощь, бытовая безопасность, финансовая безопасность, психологическая безопасность, поведение при пожаре, поведение на воде, безопасность экологическая, уроки самообороны и так далее.

Ведут занятия – профессионалы в своей сфере, действующие сотрудники аварийно-спасательной службы, врачи, сотрудники станции скорой медицинской помощи, сотрудники МЧС, сотрудники общественных организаций, например, ОСВОД, или работники бассейнов, которые обучены правилам безопасности на воде. Знания здесь даются не только в форме лекций, но ещё и в практической форме. Например, ученицы Школы «Мама спасатель» совершенно бесплатно ходят в бассейн и там отрабатывают навыки спасения, а уроки самообороны проводятся в спортивном зале.

По словам организаторов, задача этой школы – не допускать чрезвычайных ситуаций. 

- Мы очень много ресурсов тратим на то, чтобы, например, спасти семью, когда пожар уже начался, а ведь можно сделать так, чтобы этот пожар не случился, - поясняет Любовь Пушкова. - Например, на уроках бытовой безопасности мы разбираем тему электрики, потому что очень часто люди экономят на ремонте электрики. А тем временем короткое замыкание становится самой частой причиной пожаров. Мы стараемся сделать так, чтобы мамы предотвращали несчастные случаи.

У нас были случаи, когда мамы на практике применяли полученные знания, например, откачивали подавившихся детей или вот, например, одна мама, используя приёмы самообороны смогла отбиться от напавшего на неё мужчины, она смогла защитить себя и своих детей.

На сегодня школа выпустила около 200 учениц. И примерно ещё столько же человек записались в лист ожидания, чтобы попасть сюда на занятия. 

- Школа «Мама спасатель» не обделена вниманием журналистов, о ней снимали репортажи не только местные, но и федеральные СМИ. Этот проект - уникальный для страны, - говорит Любовь Пушкова. -  Многие наши ученицы со временем становятся волонтерами, которые начинают пропагандировать семейную безопасность: они выступают в школах, в детских садах, помогают нашей организации, участвуют в социальных проектах.
 

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