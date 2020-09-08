Актера Михаила Ефремова приговорили к восьми годам колонии за смертельное ДТП

08.09.2020 [Происшествия]

В Москве 8 сентября Пресненский суд огласил приговор актеру Михаилу Ефремову по делу о гибели человека в ДТП. 

"Взять Ефремова под стражу в зале суда. Назначить наказание в виде восьми лет колонии общего режима", - цитирует ТАСС слова судьи.

Суд посчитал, что исправление Ефремова невозможно без изоляции от общества. Кроме того, актера на три года лишили водительских прав. Он также должен будет выплатить 800 тыс. рублей в пользу старшего сына погибшего в ДТП. 

ТАСС пишет, что Ефремов встретил назначение наказания без эмоций. Он протянул руки конвою, который надел на них наручники. 

8 июня в Москве Ефремов, управляя авто, выехал на встречную полосу врезался в фургон, водитель которого позднее скончался в больнице. Экспертиза показала, что актер находился в состоянии наркотического опьянения. 

Тэги: приговоры, ДТП, Михаил Ефремов

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