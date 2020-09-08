В Вологде из лицея №32 утром эвакуировали людей из-за сообщения о бомбе

08.09.2020 [Общество]

Утром 8 сентября из лицея № 32 в Вологде эвакуировали всех людей — поступило сообщение о заложенной в учреждении бомбе.

— Сегодня, 08 сентября 2020 года, в правоохранительные органы поступило анонимное сообщение о том, что МОУ «Лицей № 32» в городе Вологде заминирован, взрывное устройство должно сработать в 09.30, — сообщает антитеррористическая комиссия правительства Вологодской области. 

На место выехали спецслужбы, здание проверили, информация о минировании не подтвердилось. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту заведомо ложного сообщения об акте терроризма.

 

Тэги: сигнал о минировании

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