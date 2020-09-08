Отреставрированный кокошник представил на выставке Кирилло-Белозерский музей-заповедник

08.09.2020 [Культура]

Выставка одного экспоната открылась в Архимандричьих кельях Кирилло-Белозерского музея-заповедника. На этот раз в экспозиции Музея представили кокошник конца XVIII – начала XIX веков.

Изящный головной убор украшал кирилловскую красавицу более двухсот лет назад. Его реставрацией занимались сотрудники суздальского филиала Санкт-Петербургского государственного института культуры. 

- Кокошник состоит из нескольких деталей, сшитых между собой: венец, картонный обруч, тесьма, декоративная лента с бантом, венок, - рассказывает пресс-секретарь музея Мария Хаустова. - Венец выполнен в виде ажурной детали из холста. Ажурная деталь с просечным рисунком в виде 13 розеток из жемчуга, бисера, стразов и пайеток со стилизованным растительным орнаментом выполнена в технике «саженье по бели». Саженье выполнено растительным орнаментом из жемчуга, бисера, контуры рисунка обшиты золотным крученым шнуром. Венец пришит к обручу. На затылочной части – лента из парчи. К венцу прикреплен венок состоящий из пяти пучков цветов и перьев.

Кокошник был отправлен на реставрацию с деформацией, загрязнениями, следами ржавчины, утратой фрагментов, цветов и перьев. Благодаря комплексу работ кокошнику был возвращен экспозиционный вид.

Увидеть этот экспонат можно в Кирилло-Белозерском музее заповеднике до 30 ноября. 
 

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

В Вологде написали открытое письмо губернатору с просьбой запретить высаживать детей из автобусов
Погибшего в полиции Сергея Пахолкова похоронят 6 сентября
Директора Вологодской областной филармонии Ольгу Васильеву опросил следователь
36 новых случаев коронавируса выявили за сутки в Вологодской области
Трех череповчан арестовали по подозрению в организации сети порностудий
Двое взрослых и ребенок пострадали в ДТП в Шекснинском районе
Заподозренный в сексуальном интересе к детям вологжанин пытается через суд забрать себе дочь от первого брака
Суд отстранил от должности директора Вологодской областной филармонии Ольгу Васильеву
В Вологде задержали Евгения Доможирова из-за неуплаченного штрафа
Вологодскому оппозиционеру стало плохо на заседании суда после задержания: его госпитализировали
07.09.2020 [БлогоVO]

А вы знали, что в 1980-х годах у нас под Череповцом функционировала секретная военная база с ядерным оружием?

1102
0
06.09.2020 [БлогоVO]

Ох, уж эта набережная! Совершил «инспекцию». Грязи по… хотел сказать по колено, но бери выше

1178
0
05.09.2020 [БлогоVO]

Вологодский бэтмен: помимо забот и работ, он готов тратить время на что-то общественное

976
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Предпринимателя из Санкт-Петербурга обманули на 3 млн. рублей при доставке аккумуляторов в Вологду
Под Вологдой водитель «Ауди» переехал лежащую на дороге женщину
В Череповце три класса в школах перевели на дистанционное обучение из-за заболевших COVID-19
Актера Михаила Ефремова приговорили к восьми годам колонии за смертельное ДТП
В Вологде из лицея №32 утром эвакуировали людей из-за сообщения о бомбе
Вологжанина обманули на 20 тысяч рублей при оказании интим-услуг
Общественный туалет может появиться на улице Пирогова в Вологде
 
04.09.2020 [Общество]

Заподозренный в сексуальном интересе к детям вологжанин пытается через суд забрать себе дочь от первого брака

2896
0
08.09.2020 [БлогоVO]

Фарш обратно не прокручивается, Шулепов — не возвращается

621
0
07.09.2020 [Обзор Прессы]

«Замкнутый ребенок»

619
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика