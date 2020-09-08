Отреставрированный кокошник представил на выставке Кирилло-Белозерский музей-заповедник

Выставка одного экспоната открылась в Архимандричьих кельях Кирилло-Белозерского музея-заповедника. На этот раз в экспозиции Музея представили кокошник конца XVIII – начала XIX веков.

Изящный головной убор украшал кирилловскую красавицу более двухсот лет назад. Его реставрацией занимались сотрудники суздальского филиала Санкт-Петербургского государственного института культуры.

- Кокошник состоит из нескольких деталей, сшитых между собой: венец, картонный обруч, тесьма, декоративная лента с бантом, венок, - рассказывает пресс-секретарь музея Мария Хаустова. - Венец выполнен в виде ажурной детали из холста. Ажурная деталь с просечным рисунком в виде 13 розеток из жемчуга, бисера, стразов и пайеток со стилизованным растительным орнаментом выполнена в технике «саженье по бели». Саженье выполнено растительным орнаментом из жемчуга, бисера, контуры рисунка обшиты золотным крученым шнуром. Венец пришит к обручу. На затылочной части – лента из парчи. К венцу прикреплен венок состоящий из пяти пучков цветов и перьев.

Кокошник был отправлен на реставрацию с деформацией, загрязнениями, следами ржавчины, утратой фрагментов, цветов и перьев. Благодаря комплексу работ кокошнику был возвращен экспозиционный вид.

Увидеть этот экспонат можно в Кирилло-Белозерском музее заповеднике до 30 ноября.

