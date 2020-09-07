32-летний вологжанин подозревается в покушении на убийство знакомого

В Вологде 32-летнему мужчине предъявлено обвинение в покушении на убийство знакомого.

По версии следствия, инцидент произошёл в ночь на 31 августа 2020 года. Подозреваемый распивал спиртное с 48-летним приятелем в своей квартире на улице Пригородной. Во время застолья между мужчинами произошла ссора, в ходе которой хозяин квартиры не менее 7 раз ударил знакомого ножом.

«После нанесения телесных повреждений подозреваемый, полагая, что потерпевший скончается, стал скрывать следы преступления, замывая следы крови, но был замечен соседкой. Приехавшей бригадой медиков пострадавшему была своевременно оказана квалифицированная помощь и он выжил», - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.

Обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.