Вологжанин лишился 9 тысяч рублей, пытаясь купить билеты в кино

21-летний вологжанин стал жертвой мошенников. Потерпевший рассказал полицейским, что в одной из социальных сетей познакомился с девушкой. Через несколько дней новая знакомая предложила ему сходить на закрытый показ фильма.

«Далее женщина скинула ссылку для оплаты билетов. Мужчина ввел данные своей банковской карты, после чего с его счета списалось 9 тысяч рублей», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

После девушка перестала выходить на связь, а молодой человек понял, что его обманули.