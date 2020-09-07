13 сентября выборы пройдут в Череповце и 21 районе Вологодской области

13 сентября в Вологодской области пройдут выборы депутата Череповецкой городской Думы по одномандатному избирательному округу № 3, а также выборы глав и депутатов советов сельских поселений в 21 муниципальном районе. Об этом в ходе совещания в региональном правительстве доложил замгубернатора Евгений Богомазов.

Всего жителям региона предстоит избрать глав 32 сельских поселений и 262 депутатов поселенческого и городского уровней.

Скриншот презентации Евгения Богомазова



Всего в организации и проведении выборов в Единый день голосования — 13 сентября 2020 года — в регионе задействованы 22 территориальных избирательных комиссий и 165 участковых комиссий. При этом досрочное голосование стартовало с 2 сентября.

По словам Богомазова, все участковые избирательные комиссии обеспечены антисептиками и средствами индивидуальной защиты.