13 сентября выборы пройдут в Череповце и 21 районе Вологодской области

07.09.2020 [Общество]

13 сентября в Вологодской области пройдут выборы депутата Череповецкой городской Думы по одномандатному избирательному округу № 3, а также выборы глав и депутатов советов сельских поселений в 21 муниципальном районе. Об этом в ходе совещания в региональном правительстве доложил замгубернатора Евгений Богомазов. 

Всего жителям региона предстоит избрать глав 32 сельских поселений и 262 депутатов поселенческого и городского уровней.

Скриншот презентации Евгения Богомазова


Всего в организации и проведении выборов в Единый день голосования — 13 сентября 2020 года — в регионе задействованы 22 территориальных избирательных комиссий и 165 участковых комиссий. При этом досрочное голосование стартовало с 2 сентября. 

По словам Богомазова, все участковые избирательные комиссии обеспечены антисептиками и средствами индивидуальной защиты. 

— Каждый избиратель будет обеспечен индивидуальной ручкой, перчатками, маской, можно будет обработать руки антисептиком, — отметил замгубернатора. 

Тэги: выборы

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