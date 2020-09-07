Череповчанин украл из супермаркета молочные продукты и дюжину банок кофе

В Череповце сотрудники Росгвардии задержали 42-летнего местного жителя, подозреваемого в краже продуктов из супермаркета на проспекте Победы.

Правоохранители, прибывшие в торговую точку по сигналу тревожной сигнализации, выяснили, что один из покупателей вынес из магазина молочные продукты и дюжину банок кофе. Сумма ущерба составила более 5 тысяч рублей.

Задержанный, ранее привлекавшийся к ответственности за аналогичные преступления, пояснил росгвардейцам, что «является большим любителем кофе, а за покупки просто забыл заплатить», сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Вологодской области.

Мужчину передали полицейским. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.