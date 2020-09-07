Лекцию «Легенды Вологды» прочтёт 8 сентября онлайн экскурсовод Нина Смелкова

Прямой эфир на тему «Легенды Вологды» проведёт 8 сентября Нина Смелкова, сотрудник Вологодского музея-заповедника и гид бюро экскурсий «Вокруг да около». Посмотреть эфир и задать свои вопросы лектору в комментариях можно на странице модельной библиотеки «Книжный экспресс» в социальной сети.

- Нина проводит экскурсии по Вологде и, пожалуй, знает все легенды, которые связаны с нашим городом. К тому же, она крайне интересный рассказчик, и слушать ее – сплошное удовольствие. Особенно если речь идет о разных фантастических историях. Согласитесь, они сами по себе захватывающие, а здесь ещё и отличная подача, – комментирует координатор встречи, главный библиотекарь библиотеки № 6 Катерина Козицына.

Начало эфира во вторник, 8 сентября, в 19:00 на странице модельной библиотеки «Книжный экспресс» в социальной сети.

(0+)



