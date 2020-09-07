Новый детсад на улице Граничной в Вологде не открывают из-за замечаний пожарных

07.09.2020 [Общество]

Новое здание детсада на улице Граничной, 7 в Вологде, филиал садика № 22 «Ласточка», до сих пор не открыли для воспитанников из-за замечаний пожарных. Об этом мэр Вологды Сергей Воропанов рассказал, отвечая на вопрос жителя в ходе прямого эфира. 

— Что творится в саду Ласточка… Там на группах чуть ли не по 40 человек. Воспитателей несколько сразу на одной группе. Детей уже укладывать не куда, раскладушек не хватает! К большим ребятам в группы пихаете малышей плачущих, которые потом заниматься старшим не дают!!! Откройте в самом деле уже Ласточку на Граничной 7. Людям работать нужно и детям нормально проходить адаптацию. Хорош уже издеваться. Или для будущей статистики работаете вы так? Не надо говорить о лицензии, там пожарные не дают постановление на открытие, хотя там всё в порядке! — написала пользователь «Настена Ерохина» (орфография и пунктуация автора сохранена - ред)

— Если бы там было все в порядке, садик был бы уже открыт. МЧС выдали замечания, и строители эти замечания еще устраняют. Как только МЧС заключение дадут, сразу же корпус детского сада откроется. Замечания не такие серьезные, — отметил Воропанов. 

О том, что строительство здания завершено, пресс-служба городской администрации сообщила еще в середине августа. Новый филиал смогут посещать 350 воспитанников. Всего будет открыто 16 групп, в том числе пять ясельных — для детей до трех лет. Судя по фотографиям, выложенным в группе жителей ТОСа "Бригантина", территория возле нового детсада пока остается не благоустроенной.

 

Тэги: детсады

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