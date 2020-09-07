Футбольная команда из Вологды заняла первую строчку турнирной таблицы «Золотого кольца»

Команда «СДЮШОР-Вологда» закрепилась на первом месте турнирной таблице Первенства Межрегиональной федерации футбола «Золотое кольцо», среди любительских команд III лиги.

Накануне вологжане на выезде обыграли молодежную команду ярославского «Шинника» со счётом 4:2. Все голы были забиты после перерыва. У победителей дублями отметились Владислав Беляев и Артур Малыгин.

«Несмотря на счёт у нас тяжелая компания. У нас совершенно не получился первый тайм. Ну там по ряду причин, надо будет разобраться, разобрать игру. Сделать выводы по этому матчу. Ребята молодцы, я благодарю их за то, что они нашли в себе силы, эмоции, после разговора в перерыве. Вышли с совершенно с другим настроем, с другой мотивацией. Переиграли я считаю по делу домашнюю команду», подвел итоги матча главный тренер «СДЮШОР-Вологда» Рудольф Чесалов.

Футболисты «Череповца» на своём поле разгромили ивановский «Текстильщик-М» - 4:0. Все мячи были забиты в первом тайме: дубль на счету Антона Балашова, по разу отличились Герман Фельк и Артём Захаров.

Череповчане сейчас занимают четвертую строчку турнирной таблицы, всего на одно очко отстают от «Агата» из Ярославской области.

Следующий тур, который пройдет 9 сентября, «СДЮШОР-Вологда» пропустит, в связи с нечётным количеством команд в Первенстве. А ФК «Череповец» отправится в гости к костромскому «Спартаку».