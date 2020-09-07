Выставка работ художника Михаила Копьёва откроется в Кириллове 10 сентября

Выставка «Путь к картине» откроется 10 сентября в выставочном комплексе Кирилло-Белозерского музея-заповедника — в Народном доме. В экспозицию войдут самые значимые работы вологодского художника Михаила Копьёва. Ранее эти произведения экспонировались на персональных выставках Копьёва в Германии, Люксембурге, Болгарии и ЮАР.

Михаил Васильевич Копьёв — российский живописец, график, художник театра. Родился в 1947 году в Уфе. Член Союза художников России с 1980 года. Заслуженный художник РФ с 1998 года. С 1986 года жил и работал в Вологде. Работал доцентом кафедры Архитектуры и дизайна ВоГТУ. Скончался в Вологде в 2017 году.

Сейчас произведения Копьёва хранятся в многочисленных государственных музеях России, а также в частных коллекциях в нашей стране и за рубежом.

— Вы окунётесь в мир эмоций, рассуждений, дум и мыслей, - сообщает о выставке пресс-секретарь Кирилло-Белозерского музея-заповедника Мария Хаустова. — Вы увидите мир Евангелия глазами художника.

— Без главенства нематериального меня вообще ничего не интересует в искусстве. Ничего, — рассуждал автор на одной из своих персональных выставок. — С детства я как-то понимаю до сего времени, что в этом мире «Здравствуй!» - всегда и «Прощай!». Это наполняло меня каким-то щемящим чувством какой-то другой природы, присущей миру. Я думаю, надо утешаться тем, что обещает Евангелие, и только этим. Другого я не вижу и уверен – ничего другого нет…

Выставка работ Михаила Копьёва будет работать до зимы в выставочном комплексе Народный дом по адресу: Вологодская область, г. Кириллов, ул. Преображенского, 3 со среды по воскресенье с 9:00 до 18:00, выходные дни – понедельник и вторник.

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