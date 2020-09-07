Жительница Чагодощенского района подозревается в мошенничестве при получении пособия по безработице

07.09.2020 [Происшествия]

В Чагодощенском районе прокуратура выявила факт незаконного получения местной жительницей пособия по безработице. Ущерб, причинённый федеральному бюджету, составил более 60 тысяч рублей.

«Установлено, что 53-летняя местная жительница, заключив в декабре 2019 года гражданско – правовой договор с одним из муниципальных бюджетных учреждений района на выполнение услуг за установленную договором плату, скрыв факт наличия заработка обратилась в отделение занятости населения Чагодощенского района КУ ВО «ЦЗН Вологодской области» с заявлением о постановке на учет в качестве безработного», - сообщает пресс-служба прокуратуры Вологодской области.

По материалам проверки, направленным в полицию, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.159.2 УК РФ (Мошенничество при получении выплат). Подозреваемая добровольно возместила причинённый ущерб.

Тэги: безработица, пособие, мошенничество

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