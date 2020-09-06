Двое взрослых и ребенок пострадали в ДТП в Шекснинском районе

06.09.2020 [Происшествия]
Двое взрослых и ребенок пострадали в ДТП в Шекснинском районе

У деревни Поповское в Шекснинском районе днем 5 сентября столкнулись «Митсубиси Паджеро» с прицепом и «Митсубиси Лансер». 

По предварительной информации областного УМВД, череповчанин за рулем «Паджеро», проезжая опасный поворот, выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с «Лансером» под управлением жителя Вологды. 

— В результате ДТП пострадали оба водителя и мальчик 2010 г. р., который находился в салоне Лансера. Все пострадавшие были доставлены в медучреждение, — сообщает пресс-служба областного УМВД.

На месте ДТП работали наряды ГИБДД. Обстоятельства аварии устанавливаются.

Тэги: ДТП
Фото пресс-службы областного УМВД

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