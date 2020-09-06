Двое взрослых и ребенок пострадали в ДТП в Шекснинском районе

У деревни Поповское в Шекснинском районе днем 5 сентября столкнулись «Митсубиси Паджеро» с прицепом и «Митсубиси Лансер».

По предварительной информации областного УМВД, череповчанин за рулем «Паджеро», проезжая опасный поворот, выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с «Лансером» под управлением жителя Вологды.

— В результате ДТП пострадали оба водителя и мальчик 2010 г. р., который находился в салоне Лансера. Все пострадавшие были доставлены в медучреждение, — сообщает пресс-служба областного УМВД.

На месте ДТП работали наряды ГИБДД. Обстоятельства аварии устанавливаются.