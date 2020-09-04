Заподозренный в сексуальном интересе к детям вологжанин пытается через суд забрать себе дочь от первого брака

Вологжанка пытается вернуть домой 12-летнюю дочь, которая ушла жить к отцу. Семь лет назад мужчину заподозрили в сексуальном интересе к несовершеннолетним, но до суда так и не дошло. После этой истории женщина развелась с мужем и одна воспитывала их общего ребенка, не просила алиментов, старалась справляться сама. Однако в этом году у девочки начался «сложный возраст», и она ушла жить к папе, который тут же подал иск в суд на алименты и установление места жительства ребенка с ним.

Наша хата с краю

Мама девочки уверена, что ребенку «запудрили» мозги ради денег. Она переживает, как бы с ее девочкой ничего не случилось. Хоть уголовное дело в отношении ее бывшего мужа так и не завели, все переписки, которые могли бы доказать, что мужчина интересуется несовершеннолетними в сексуальном плане, у женщины сохранены. Со своей проблемой она обратилась в опеку. Там не обратили внимания на переживания женщины, ответив ей, что «Конституцией Российской Федерации установлено, что забота о детях, их воспитание есть равное право и обязанность родителей» и ее никто не ограничивает в правах. А если маму что-то не устраивает, пусть обращается в суд.

«На данный момент ребенок находится в подростковом возрасте, ее организм испытывает гормональные и психофизиологические изменения, попросилась пожить с отцом, который имеет семью (жену и маленького ребенка) — разрешила. 11 июня предложила ребенку поехать отдыхать со мной, дочь согласилась, за время пребывания со мной я узнала, что дочь наблюдает в семье отца аморальное поведение: жена предложила моей дочери попробовать „энергетик“, и дочь его пила. После этого моя дочь просила свою подружку Арину более старшего возраста покупать ей энергетический напиток, та отказалась и сообщила взрослым (своей матери). Также мачеха курит дома при детях, имеет прическу зеленого цвета (дочь сказала, что ей купили краску и покрасят волосы в розовый цвет). Бывший муж не контролирует прогулки дочери и разрешает ей гулять допоздна, позже 22 часов. Также отправляет ее гулять одну с младенцем. Без сопровождения взрослых. При встрече наблюдаю ее в грязной одежде, неопрятную», — написала женщина в своем обращении в опеку, где ее проигнорировали.

Куда еще обратиться за помощью, женщина не знает. Бывший муж уже подал иски в суд на определение места жительства ребенка и на выплату алиментов.

Я не я и смазка не моя

В июле 2013 года бывший муж Надежды Михаил был замешан в неприятной истории, связанной с деятельностью неофициальной организации «Чистый город», которая занималась тем, что "выявляла" в сети потенциальных педофилов.

Люди «Чистого города» через сайт знакомств вышли на Михаила от имени 15-летнего мальчика Ромы. Мужчина, не подозревая, что его «ведут», переписывался с «подростком» на интимные темы. В том числе спрашивал, пассив он или актив, говорил, что возраст мальчика его не смущает, и предлагал встретиться, указав свой номер телефона (ред. - этот скриншот также имеется в распоряжении редакции)

Встреча была назначена, но в квартире вместо мальчика мужчину встретили люди в масках, которые предлагали на камеру признаться, что тот склонен к педофилии. Эти же люди позже позвонили Надежде, сообщив, что ее муж у них.

В истории разбирались сотрудники первого отделения ОД ОП № 1 УМВД России по городу Вологде. NewsVO удалось найти объяснения Надежды и ее бывшего мужа от 12 июля 2013 года, в которых они рассказывают, что произошло в тот день.

9 июля 2013 года около двух часов дня Надежда возвращалась домой, когда ей позвонили с телефона мужа неизвестные. Незнакомец сказал, что он участвует в движении «Чистый город» и ее муж находится у них, его подозревают в педофилии, так как он поехал встречаться с маленьким ребенком. Так же неизвестный сообщил, что мужа Надежды сейчас повезут в первый отдел полиции и попросили ее подъехать по определенному адресу. Что женщина и сделала.

Дверь ей открыл мужчина в маске, в квартире находилось еще двое мужчин с закрытыми лицами, в комнате на столе стоял компьютер. Мужчины сказали Надежде, что подозревают ее мужа в педофилии, так как он хотел заняться сексом с мальчиком и показали женщине переписку с сайта знакомств. Муж Надежды все отрицал.

Полицейским он сообщил, что в социальной сети «Мамба» познакомился с мужчиной по имени Рома, ему 27 лет, и они просто переписывались.

«Я оставил ему свой номер телефона, мы общались с ним по телефону. Затем мне понадобился монитор для компьютера, он мне сказал, что может мне продать монитор», — говорится в объяснении Михаила.

Монитор он приехал забирать по определенному адресу, где его ждали люди в масках и с видеокамерой в руках. Они его убеждали признаться в том, что он занимается педофилией. И затем позвонили его жене. Позже был создан видеоролик, в котором переписка Михаила с неким Ромой на сайте знакомств.

В переписке Рома сообщает человеку под ником «Алекс», что ему 15 лет, однако Алекса это не смущает, он дает ему свой номер телефона (который принадлежит Михаилу) и договаривается о встрече, предварительно выяснив, что мальчик девственник. На видео, которое было заснято активистами «Чистого города» (ред. - имеется в распоряжении редакции), Михаил отрицает факт того, что пришел на встречу с мальчиком, утверждая, что пришел купить монитор.

Скриншот видео

Однако, рядом с ним лежат презервативы и анальная смазка. Зачем мужчина их взял с собой на покупку монитора, он объяснить не смог. На видео мужчина постоянно повторяет, что он пришел просто пообщаться.

В гости к папе

Уголовное дело в отношении Михаила возбуждено не было. Зато он просил привлечь молодых людей из «Чистого города» к уголовной ответственности за моральные и физические страдания. Тем не менее, в суде мужчина отказался от своих обвинений.

После этой истории Надежда сразу подала на развод. От брака с Михаилом у нее осталась дочь. Отец своим ребенком особо не интересовался до этого года, алиментов не платил и в жизни дочери не участвовал. До тех пор, пока дочь сама не попросилась к нему в гости 24 мая 2020 года. Вернувшись оттуда, дочь вообще захотела уйти жить к отцу, прямо говоря, маме, что там ей все купят, когда стребуют с нее алименты. По словам Надежды, в семье отца девочке все позволяют, «покупая» ее подарками и вседозволенностью. А так как у девочки переходный возраст, влиять на нее легко. Все это делается с одной единственной целью — получить от Надежды деньги.

Заработок у женщины неплохой, и если отцу получится в суде определить место жительства девочки у себя, а затем стребовать алименты, то он получит на руки хорошую сумму. Что же будет с самим ребенком, Надежде страшно представить, учитывая то, из-за чего она развелась с отцом своей дочери.

- Мы выходили с моей клиенткой на переговоры с отцом и его адвокатом. Предлагали провести встречу онлайн. Однако встреча постоянно переносилась той стороной. В итоге с нами связался только адвокат отца девочки. Мы предложили отозвать иск, рассказали факты семилетней давности. Это, все-таки, вопиющие факты. Адвокат в итоге от иска не отказался, от клиента тоже. То, что отец может использовать дочь в корыстных целях, доказывается тем, что он является банкротом. Кроме этого, отец пытается взыскать с бывшей жены деньги за долю в квартире, которую она уже оплатила давно. Ребенок здесь - средство манипуляции. И самое неприятное, что девочку приведут в суд, и ей придется участвовать во всей этой истории. Конечно, она уже может сказать свое мнение, о том, где она хочет жить. Но стоит понимать, что у нее еще нет достаточно опыта, чтобы осознавать, кто и как на нее влияет, - считает юрист Николай Шалаевский. Он также отметил, что, по его мнению, опека должна была внимательнее отнестись к заявлению матери, не ограничиваясь отпиской о правах родителей.

От редакции: все имена изменены по просьбе героев публикации