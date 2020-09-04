Пенсионерка из Вологды перевела мошенникам 150 тысяч рублей за лекарства

04.09.2020 [Происшествия]

79-летняя вологжанка стала жертвой мошенников., сообщает пресс-служба областного УМВД.

Неизвестный позвонил ей на телефон и, представившись врачом поликлиники, сообщил что у женщины «плохие анализы» и она находится на грани жизни и смерти. Якобы для лечения женщине необходимо приобрести лекарство за 150 тысяч рублей. Пенсионерка сняла эти деньги со своего счёта и перевела на счёт, указанный злоумышленником.

Всего за сутки полицейские зарегистрировали 6 заявлений от жителей Вологодской области, пострадавших от действий мошенников. Общий ущерб составил около 578 тысяч рублей. Возбуждены уголовные дела. Подозреваемые в совершении преступлений устанавливаются.

Тэги: дистанционное мошенничество, обман пенсионеров

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