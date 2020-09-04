В Вологодской области сэкономленные на ремонте школ и детсадов деньги потратят на закупку оборудования

04.09.2020 [Общество]

В Вологодской области деньги, сэкономленные на торгах на ремонты школ и детсадов, будут направлены на закупку оборудования для учебного процесса, сообщает пресс-служба правительства региона. С такой инициативой выступили депутаты Законодательного собрания.

«Губернатор Олег Кувшинников одобрил предложение депутатов Заксобрания и согласовал использование сэкономленных средств на сумму почти 33 миллиона рублей для обновления школьной мебели, покупки нового оборудования, учебников и методических материалов в 19 образовательных организациях 10 районов области», - говорится в сообщении на сайте правительства области.

В будущем замену мебели и оборудования в образовательных организациях планируют изначально включать в техническое задание по ремонту учреждений.

 

Тэги: оборудование

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