В Вологодской области сэкономленные на ремонте школ и детсадов деньги потратят на закупку оборудования

В Вологодской области деньги, сэкономленные на торгах на ремонты школ и детсадов, будут направлены на закупку оборудования для учебного процесса, сообщает пресс-служба правительства региона. С такой инициативой выступили депутаты Законодательного собрания.

«Губернатор Олег Кувшинников одобрил предложение депутатов Заксобрания и согласовал использование сэкономленных средств на сумму почти 33 миллиона рублей для обновления школьной мебели, покупки нового оборудования, учебников и методических материалов в 19 образовательных организациях 10 районов области», - говорится в сообщении на сайте правительства области.

В будущем замену мебели и оборудования в образовательных организациях планируют изначально включать в техническое задание по ремонту учреждений.