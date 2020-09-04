В Вологде из-за ремонта отключат воду в домах в районе улицы Конева

В Вологде десятки домов останутся без воды почти на двое суток из-за ремонтных работ. Специалисты МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал» будут менять задвижку в водопроводной камере вблизи улицы Маршала Конева, 2а. Работы будут производиться с 22.00 4 сентября до 16.00 6 сентября.

Из-за ремонта давление воды будет снижено в домах №№ 7а, 9, 11, 13, 15, 17, 17а по улице Маршала Конева, а также в домах №№ 10, 10а, 14 по улице Пригородной.

Полностью будет отключено водоснабжение в домах по адресам:

- пер. Ботанический – полностью;

- пер. Грязовецкий – полностью;

- пер. Индустриальный – полностью;

- пер. Крайний – полностью;

- пер. Линейный – полностью;

- пер. Новый – полностью;

- пер. Технический – полностью;

- ул. Болонина – дома №№ 9, 11, 12, 13, 15, 23, 23а24,

, 26, 28;

- ул. Зеленая – полностью;

- ул. Индустриальная – полностью;

- ул. Ловенецкого – полностью;

- ул. Маршала Конева – дома №№ 2, 2а, 2в, 4, 4а, 4б, 4в, 6 ,8, 8а, 8б, 10, 12, 12а, 12б, 14, 14а, 16, 16а, 16б, 21, 23;

- ул. Мишкольцская – полностью;

- ул. Можайского – дома №№ 19, 21, 22, 22а, 23, 23а, 24, 24а, 25, 26, 26а, 27, 27а, 28, 29, 30, 30а, 31а, 32,32а, 33а, 33б, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 43а, 44, 45, 46, 47, 47а, 47б, 48, 48а, 49, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 60а;

- Осановский проезд – полностью, за исключением домов 27, 29, 29-а;

- ул. Осановская – полностью;

- ул. Южная – полностью.

Кроме того, отключение затронет ряд социальных учреждений: детские сады по адресам ул. Мишкольцская, 5а, ул. Можайского, 58а, Осановский проезд, 9б; школы №№29, 35; котельную на ул. Болонина, 23а.

Пункты подвоза воды будут организованы 5 и 6 сентября. Цистерны с водой будут дежурить с 9.00 до 12.00 и с 18.30 до 21.00 возле домов №6 и 16а по ул. Маршала Конева, у дома №16 по ул. Ловенецкого, с 13.00 до 18.00 у домов 28, 48а на ул. Можайского.