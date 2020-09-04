В Вологде двух студентов осудили за покупку наркотиков

В Вологде суд огласил приговор двум 17-летним юношам, признанным виновными в незаконном приобретении наркотиков.

По версии следствия, в декабре 2019 года, подсудимые — иногородние студенты одного из техникумов города — приобрели в интернете наркотическое средство общей массой 1,84 грамма для личного употребления. После того как молодые люди забрали наркотик из тайника — закладки, они были задержаны сотрудниками полиции, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.

Приговором суда каждому из них назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком в 3 года.