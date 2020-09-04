В Соколе экс-работница охранной фирмы через суд взыскала невыплаченную зарплату

04.09.2020 [Общество]

В Соколе суд рассмотрел иск местной жительницы к ООО «Конвой» о взыскании заработной платы и компенсации морального вреда.

«В обосновании требований указала, что с августа по ноябрь 2019 года неофициально работала в ООО „Конвой“, исполняла свои трудовые обязанности на проходной СПК „Сокольский мясокомбинат“, прошла обучение на частного охранника, приобрела за свой счет форменную одежду. В ноябре 2019 года ответчик единолично принял решение о прекращении с ней трудовых отношений и не выплатил зарплату за октябрь в размере 13 440 рублей», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области

Представитель ответчика не признала иск и пояснила, что истец не числилась в штате организации, трудовой договор с ней не заключался и в табелях рабочего времени она не значится. В ходе судебного разбирательства эта информация не подтвердилась.

Суд частично удовлетворил требования истца и взыскал в её пользу с ООО «Конвой» задолженность по зарплате — 11 285 рублей, компенсацию за нарушение работодателем сроков выплаты зарплаты — 1 254 рубля, компенсацию морального вреда — 1 500 рублей, а также 173 рубля компенсации судебных расходов.

Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Тэги: охранники

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