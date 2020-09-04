О тенденциях современной литературы расскажет вологжанам Игорь Шайтанов 4 сентября

Литературно-творческая встреча с Игорем Шайтановым пройдет вечером 4 сентября в Вологодской областной библиотеке имени Бабушкина.

Игорь Шайтанов - главный редактор журнала «Вопросы литературы», доктор филологических наук, заведующий кафедрой сравнительной истории литератур историко-филологического факультета РГГУ.

Встреча пройдёт в формате «свободный микрофон» в рамках Всероссийской школы писательского мастерства с участием молодых писателей Северо-Западного федерального округа. В начале Игорь Олегович скажет вступительное слово о тенденциях в современной литературе, а затем ответит на вопросы слушателей.

Начало мероприятия 4 сентября в 17:00 в здании областной библиотеки по адресу: Вологда, ул. Марии Ульяновой, 7.

Обязательна предварительная регистрация по ссылке.

Организаторы мероприятия просят участников соблюдать социальную дистанцию и пользоваться медицинскими масками.

