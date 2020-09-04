Жителей и гостей Вологды приглашают на медицинскую экскурсию 6 сентября

Бюро экскурсий «Вокруг да около» приглашает вологжан на экскурсию «Кровь одолела» в ближайшее воскресенье, 6 сентября.

- Начинаем осень с нашего предкарантинного хита - медицинского детектива со съедобным реквизитом «Кровь одолела», - сообщается на странице бюро. - Отопительный сезон в Вологде образца начала 20 века ещё не начался, а потому мы будем спасать от неизвестной болезни кухарку волковского дома.

Участникам мероприятия предложат расплести клубок противоречивых диагнозов, узнать, как справлялись с эпидемиями вологжане в разные времена, сыграть в народный театр и попробовать лекарства 100-летней давности.

Начало экскурсии 6 сентября в 13.00. Стоимость 300 рублей.

Обязательна предварительная регистрация по ссылке.