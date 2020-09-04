В Белозерске на средства федерального гранта благоустроят набережную

Проект благоустройства набережной в Белозерске выиграл конкурс Минстроя в номинации «Исторические поселения». Теперь на проведение работ средства выделят из федерального бюджета.

В рамках реализации проекта «Моя Белозерская набережная» планируется благоустроить улицу Набережной имени Петра Георгиевского (участок от пересечения с улицей Дзержинского до пересечения с улицей Пионерской). Запланированы работы с восстановлением части исторических элементов, созданием рекреационных зон, видовых площадок.

Победителем в номинации «Малые города с численностью населения до 20 тысяч человек» стал проект города Вытегры «Развитие общественно-культурной зоны вдоль исторической набережной, сохранившей элементы Мариинской водной системы с реконструкцией «детского городка».

Запланировано благоустройство участка набережной реки Вытегра с установкой малых архитектурных форм (опоры уличного освещения, декоративные урны, скамьи). Предполагается реконструкция детского городка, ремонт моста и берегоукрепление. Названные проекты–победители будут реализованы в 2021–2022 годах.

«Всероссийский конкурс проводится с 2018 года. С самого начала Вологодская область принимала в нем участие: каждый год проекты от нашего региона становились победителями, — рассказал Антон Стрижов. — В предыдущие годы лучшими были признаны пять проектов: Вытегры, Череповцы, Тотьмы, Устюжны и проект села Ферапонтово. По решению правительства РФ, призовой фонд на этот и последующие конкурсы увеличен вдвое: с 5 до 10 млрд. рублей».

Ранее NewsVo сообщал, что череповецкий проект благоустройства парка Культуры и отдыха выиграл в конкурсе Минстроя в категории «Исторические поселения». Теперь город получит 50 млн. рублей на проведение работ.