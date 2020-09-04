33 новых случая коронавируса выявлены в Вологодской области за сутки

За сутки в Вологодской области диагноз COVID-19 поставили 33 пациентам. Из них 14 в Череповце, 10 в Вологде, три в Шекснинском районе, два в Белозерском, по одному в Вожегодском, Никольском, Тотемском и Череповецком районах. Кроме того, в списке умерших один новый случай.

Всего в Вологодской области начала эпидемии диагноз COVID-19 поставили 3 519 пациентам. Большая часть из них —3 061 — уже выздоровели. Общее количество летальных исходов достигло 39. Учитывая выздоровевших и погибших, в настоящее время в регионе коронавирусом болеет 419 человек.

В «Обзоре прессы» на NewsVo материал «Медузы» о том, что коронавирусом можно заразиться во второй раз. Исследователи из Университета Гонконга описали первый достоверный случай повторной инфекции коронавирусом у переболевшего человека — им оказался 33-летний мужчина, который выздоровел еще в середине апреля, а в середине августа заразился снова.