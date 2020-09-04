Вологодская область получит дополнительно 180 млн. рублей на ремонт трех дорог

04.09.2020 [Общество]

Дополнительные 180 млн. рублей из федерального бюджета выделили Вологодской области на ремонт трех региональных дорог. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабинета министров

Речь идет о трассах Череповец-Белозерск-Липин Бор, Тотьма-Никольск и Грязовец-Вохтога.

— Выделенные Правительством страны дополнительные средства помогут ускорить работы на трех крупных объектах и своевременно завершить ремонты дорожного полотна, — отметил губернатор Олег Кувшинников.

Сейчас на этих объектах уже ведутся ремонтные работы. Так, на трассе Череповец-Белозерск-Липин Бор привели в порядок более 70 километров. Еще порядка 20 километров — до города Белозерск — сделают в этом году. На трассе Тотьма-Никольск до конца года в Бабушкинском районе отремонтируют порядка 40 км. На ремонт участка 65,3 км в Никольском районе ведется разработка проектно-сметной документации. Еще одна трасса — Грязовец-Вохтога — также ремонтируется. В этом году приводят в порядок более десяти километров. В 2021 году работы продолжатся на оставшихся 30 километрах.

В правительстве Вологодской области отмечают, что, благодаря дополнительным финансовым ресурсам, с опережением графика удастся дополнительно отремонтировать 13,5 км дорог.

Тэги: ремонт дорог

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