Вологодская область получит дополнительно 180 млн. рублей на ремонт трех дорог

Дополнительные 180 млн. рублей из федерального бюджета выделили Вологодской области на ремонт трех региональных дорог. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабинета министров.

Речь идет о трассах Череповец-Белозерск-Липин Бор, Тотьма-Никольск и Грязовец-Вохтога.

— Выделенные Правительством страны дополнительные средства помогут ускорить работы на трех крупных объектах и своевременно завершить ремонты дорожного полотна, — отметил губернатор Олег Кувшинников.

Сейчас на этих объектах уже ведутся ремонтные работы. Так, на трассе Череповец-Белозерск-Липин Бор привели в порядок более 70 километров. Еще порядка 20 километров — до города Белозерск — сделают в этом году. На трассе Тотьма-Никольск до конца года в Бабушкинском районе отремонтируют порядка 40 км. На ремонт участка 65,3 км в Никольском районе ведется разработка проектно-сметной документации. Еще одна трасса — Грязовец-Вохтога — также ремонтируется. В этом году приводят в порядок более десяти километров. В 2021 году работы продолжатся на оставшихся 30 километрах.

В правительстве Вологодской области отмечают, что, благодаря дополнительным финансовым ресурсам, с опережением графика удастся дополнительно отремонтировать 13,5 км дорог.