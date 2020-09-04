В эпоху Серебряного века приглашает погрузиться 5 сентября усадьба Брянчаниновых

Усадьба Брянчаниновых в Грязовецком районе приглашает 5 сентября на культурно-просветительскую программу «Серебряный век».
В программе:
12:00 - Открытие выставок художественных произведений из фондов Вологодской картинной галереи «Серебряный век» и работ художника Михаила Копьёва «Прощание с эпохой»
13:00 - Студия исторического танца «Эмоция»
13:30 - Струнный квартет «Салют D'Amour»
14:30 - Творческая встреча с фотографом Евгением Ивановым
15:00 - Сергей Кузнецов - Саксофон
12:00, 13:00, 14:00, 16:00 показ фильма «На реке форелевой» (об усадьбе Лотаревых - Музее Игоря Северянина)
С 12:00 до 17:00 - художник-силуэтист В.Тимофеев и кафе в каретнике.
Усадьба Брянчаниновых находится в селе Покровское в 28 километрах от Вологды. Проезд до Покровского осуществляется по Новой Московской дороге. У знака Винниково-1 необходимо повернуть направо и проследовать 7 километров по дороге до усадебного комплекса.
(0+)