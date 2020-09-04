В эпоху Серебряного века приглашает погрузиться 5 сентября усадьба Брянчаниновых

04.09.2020 [Культура]

Усадьба Брянчаниновых в Грязовецком районе приглашает 5 сентября на культурно-просветительскую программу «Серебряный век».

В программе:

12:00 - Открытие выставок художественных произведений из фондов Вологодской картинной галереи «Серебряный век» и работ художника Михаила Копьёва «Прощание с эпохой»

13:00 - Студия исторического танца «Эмоция»

13:30 - Струнный квартет «Салют D'Amour»

14:30 - Творческая встреча с фотографом Евгением Ивановым

15:00 - Сергей Кузнецов - Саксофон

12:00, 13:00, 14:00, 16:00 показ фильма «На реке форелевой» (об усадьбе Лотаревых - Музее Игоря Северянина)

С 12:00 до 17:00 - художник-силуэтист В.Тимофеев и кафе в каретнике.

Усадьба Брянчаниновых находится в селе Покровское в 28 километрах от Вологды. Проезд до Покровского осуществляется по Новой Московской дороге. У знака Винниково-1 необходимо повернуть направо и проследовать 7 километров по дороге до усадебного комплекса.

(0+)
 

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

В Вологде написали открытое письмо губернатору с просьбой запретить высаживать детей из автобусов
В Соколе судили выпускника, пронесшего шпаргалку на ЕГЭ
Причиной смерти вологодского активиста Сергея Пахолкова стал отек мозга
36 новых случаев коронавируса выявили за сутки в Вологодской области
Водитель ВАЗа пострадал в ДТП с фурой на трассе под Вологдой
Директора Вологодской областной филармонии Ольгу Васильеву опросил следователь
37 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки
По факту смерти задержанного активиста в отделе полиции в Вологде возбудили уголовное дело
Двухлетняя девочка получила травмы в ДТП на трассе в Сокольском районе
Департамент здравоохранения: умершему в отделении полиции Вологды активисту была оказана необходимая медпомощь
04.09.2020 [Происшествия]

Подозреваемый в убийстве жены и ребенка сбежал из отделения полиции в Кичменгском Городке

752
0
04.09.2020 [Происшествия]

Два человека погибли в аварии с легковушкой и фурой в Грязовецком районе

884
0
03.09.2020 [Происшествия]

Трех череповчан арестовали по подозрению в организации сети порностудий

2427
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

О тенденциях современной литературы расскажет вологжанам Игорь Шайтанов 4 сентября
В Вологде двух студентов осудили за покупку наркотиков
В Соколе экс-работница охранной фирмы через суд взыскала невыплаченную зарплату
Презентация работ фестиваля малых архитектурных форм «День ангела» пройдёт в Вологде 5 сентября
В Белозерске на средства федерального гранта благоустроят набережную
33 новых случая коронавируса выявлены в Вологодской области за сутки
В Чагоде вновь сорваны сроки реконструкции стадиона
 
27.08.2020 [Общество]

УМВД пообещало провести проверку после смерти задержанного активиста в отделе полиции Вологды

7288
0
04.09.2020 [БлогоVO]

В чем отличие Вологды от Бергамо?

173
0
03.09.2020 [Обзор Прессы]

Похоже, коронавирусом все-таки можно заразиться во второй раз

578
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика