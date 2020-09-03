Авиарейсы из Череповца в Великий Устюг возобновят с 15 ноября

Авиапредприятие "Северсталь» возобновляет рейсы из Череповца в Великий Устюг. Начало полётов намечено на 15 ноября 2020 года. Рейсы будут выполняться на 50-местном самолёте CRJ-200, сообщает официальный сайт предприятия.

Как NewsVO сообщал ранее, рейсы в Великий Устюг были прекращены в январе 2019 года из-за реконструкции аэропорта. Госконтракт на реконструкцию, стоимостью 1,122 млрд. рублей был заключён с ЗАО «Горстройзаказчик». Проект ремонта предполагал удлинение взлётно-посадочной полосы до 1800 метров и капитальный ремонт здания аэропорта. Завершить работы планировалось 20 августа 2020 года.