В Вологде продолжается приемка дворов, отремонтированных в рамках программы «Городская среда»

В Вологде продолжается приемка дворов, отремонтированных в рамках проекта «Комфортная городская среда». 3 сентября депутат Законодательного собрания области, член фракции «Единая Россия» Денис Долженко вместе с представителями городской администрации проверил качество выполненных работ в нескольких дворах Заречья.

Первый адрес – улица Машиностроительная. Здесь в рамках программы благоустроены территории сразу у трех домов: №3, 4,5. Подрядчиком был проведен комплексный ремонт: обустроены тротуары, бордюры, выполнен ремонт проезжей части, оборудованы парковочные места.

Серьезных замечаний к проведенным работ нет. Депутат Долженко обратил внимание представителей подрядчика на необходимость убрать строительный мусор и кучи земли, которые остались на въезде во двор со стороны улицы Машиностроительной. Возле одного из домов, по желанию жителей, управляющая компания установит полусферы.

Кроме того, жильцы попросили отремонтировать дорогу к их дворам со стороны реки. Будет составлено обращение в городскую администрацию с просьбой выделить ФАМ на засыпку образовавшихся ям.

Во дворе дома №28 по улице Городской Вал также выполнен ремонт тротуаров и проезжей части. Жительница дома Ирина Вадимовна рассказала о необходимости восстановить поврежденный в рамках ремонтных работ забор.

- Когда проводились строительные работы, повредили ограждения, погнули сетку. И вот у нас тут бегают дети, боимся, как бы не уронили тут ничего на голову себе, - отмечает вологжанка.

В итоге на месте было решено, что подрядчик восстановит ограждение, а управляющая компания спилит мешающее монтажу забора дерево.

Жильцов также беспокоит прорыв водопровода на участке вдоль улицы Судоремонтной – вода подступает к новому тротуару. При проведении работ электрики задели сети, и произошла утечка.

- Это не относится к проекту благоустройства, но мы тут же связались с «Вологдагорводоканалом», там пообещали, что в ближайшее время прорыв будет устранен. Электрики, по чьей вине возник этот котлован, его засыплют. Мы будем следить за ходом работ и обязательно туда еще вернемся, - отметил Денис Долженко.

На улице Некрасова, 70 б после проведенного ремонта у жильцов возникли вопросы по организации парковки – они считают, что если срезать бордюр и оборудовать еще один въезд, ранее не предусмотренный проектом, место можно будет использовать эффективнее. Есть замечания и к тротуару.

- Был тротуар, он и сейчас есть, но его засыпали землей. Люди вот здесь поднимаются, но не каждый же тут сможет пройти, особенно с коляской, - показывает Илья Трайнин, председатель совета дома.

- Подрядчику дано задание убрать лишний грунт и предусмотреть вход и выход из двора, потому что при проведении работ уровень дворовой площадки стал выше, чем ранее существующая тропинка, - отметил депутат Долженко.

В целом, по словам Дениса Евгеньевича, жители довольны проведенными во дворах работами.

- В очередной раз посмотрели ход работ в Заречной части города по проекту Городская среда. Работы завершены, серьезных нареканий нет, есть кое-какие замечания жителей, которые подрядчик обещает исправить. Не снимаю с контроля, на следующей неделе выеду повторно, - заключил депутат.