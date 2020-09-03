Трех череповчан арестовали по подозрению в организации сети порностудий

03.09.2020 [Происшествия]

В Череповце трое мужчин организовали работу сети вебкам-порностудий. В ходе обысков у подозреваемых изъяли более 18 млн. рублей в российской и иностранных валютах.

— По версии следствия, в сентябре 2018 года группа жителей г. Череповца организовала под своим руководством работу вебкам-моделей, то есть девушек, участвовавших в зрелищных мероприятиях порнографического характера, транслировавшихся через сеть «Интернет» пользователям, преимущественно иностранных государств. Среди прочих, организаторы указанной преступной деятельности, привлекли к ней несовершеннолетнюю девушку, которой на момент начала деятельности исполнилось только 17 лет, — сообщает региональное управление следственного комитета.

Всего в Череповце правоохранителями было выявлено более 30 подпольных порностудий, которые размещались в съемных квартирах, специально арендованных и оборудованных для незаконной деятельности. Подозреваемые обустраивали их необходимой техникой. Девушки обнажались перед видеокамерой и создавали порнографический контент, за что «клиенты» платили криптовалютой, в режиме реального времени переводя денежные средства на счета злоумышленников. Позже цифровые деньги конвертировались в реальную валюту и перераспределялись в преступной группе.

— Следователи СК России и оперативные сотрудники регионального МВД тщательно спланировали и провели совместную операцию, охватив практически всю территорию города Череповца и проведя в течение одной ночи более 50 обысков, в ходе которых зафиксированы доказательства незаконной деятельности и преступной схемы, приносившей организаторам крупный доход. Одномоментно задержаны и доставлены в правоохранительные органы более 70 человек, включая руководителей преступной группы и лиц, участвовавших в создании порнографического контента и его трансляции через сеть «Интернет», — отмечают в Следственном комитете. 

В ходе обысков у злоумышленников изъяли более 18 млн. рублей в российской и иностранных валютах, а также наркотики и психотропные вещества. Также изъята многочисленная цифровая и компьютерная техника, интимные принадлежности.

— Изучив характер незаконной деятельности, следователи пришли к выводу о  четкой структурированности устойчивой организованной преступной группы с распределением ролей, включая приискание девушек для работы в качестве моделей, их обязательное обучение, техническое обеспечение незаконной деятельности и бесперебойного функционирования оборудования, перевод на язык жителей иностранных государств для поддержания постоянного и живого общения девушек и клиентов. Так называемые «спамеры» обеспечивали постоянный приток новых клиентов, — говорится в сообщении СКР.

В отношении трех череповчан возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных п. п. «а», «б», «в» ч. 3 ст. 242 УК РФ (незаконное изготовление и оборот порнографических материалов) и п. п. «б», «г» ч. 2 ст. 242.2 УК РФ (использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов). По ходатайству следствия судом всем им была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. 

 

 

 

Тэги: порнография

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