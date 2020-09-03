Суд оштрафовал мужчину, который пытался дать взятку полицейскому на вокзале в Череповце

03.09.2020 [Общество]

В Череповце суд огласил приговор 41-летнему жителю Республики Адыгея, обвиняемому в мелком взяточничестве.

Как установлено судом, инцидент произошёл вечером 10 февраля 2019 года на перроне вокзала Череповца. Полицейские обратили внимание на пьяного обвиняемого, которому было отказано в посадке на поезд до Москвы. В дежурной части, куда подсудимого доставили для оформления протокола за появление в общественном месте в состоянии опьянения, мужчина предложил сотруднику транспортной полиции взятку в размере 1100 рублей, положив деньги на стол.

«Как следует из показаний подсудимого, данных в ходе предварительного расследования и оглашенных в судебном заседании, вину в совершении преступления он признал полностью. Показал, что переживал, что не успеет на поезд до Москвы, поэтому решил предложить сотруднику полиции деньги за несоставление протокола, стал предлагать оплатить штраф на месте. Слово «взятка» произносить боялся, поскольку сотрудник полиции предупредил его о том, что это уголовно-наказуемое деяние», - сообщает пресс-служба судов Вологодской области. 

Обвиняемому назначено наказание в виде штрафа в 10 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Тэги: взятка

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