Футбольный клуб «СДЮШОР-Вологда» возглавил таблицу турнира «Золотое кольцо»

03.09.2020 [Спорт]

В центральном матче тура вологжане принимали кировский «Факел», который до этого лидировал в турнире, и одержали крупную победу 5:0. Голы у вологжан забивали Владислав Беляев, Евгений Смирнов, Семён Финашин в первом тайме, Владимир Парняков и капитан команды Артур Малыгин во втором. После этой победы «СДЮШОР-Вологда» возглавил турнирную таблицу, но у кировчан есть матч в запасе.

Сборная Вологодской области, ФК «Череповец — СШОР Витязь», который только борется за попадание в тройку, на выезде встречался со спортшколой олимпийского резерва (СШОР) из Твери. Череповчане вели в счете 2:0. Счёт был открыт ещё в первом тайме, Антоном Балашовым. Во втором тайме Егор Кострюхин упрочил преимущество «желто-черных». Но удержать победный счет не смогли, в результате ничья  - 2:2.

В следующем туре, который пройдет 6 сентября, «СДЮШОР Вологда» отправится в гости к молодежной команде ярославского «Шинника», а ФК «Череповец» примет молодежку ивановского «Текстильщика».

Тэги: Футбол

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