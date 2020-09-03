Хоккейная «Северсталь» примет хабаровский «Амур»

03.09.2020 [Общество]

«Северсталь» в первом для себя матче Континентальной хоккейной лиги сезона 2020/21 примет хабаровский «Амур».

Накануне команда выбрала себе капитана, им стал воспитанник череповецкого хоккея, старейший игрок клуба Юрий Трубачев. Для которого предстоящий сезон будет 18-й в желто-черной форме. Начинал Трубачев ещё в команде «Северсталь 2» в Высшей лиги сезона 1998/99. Ассистировать ему будут Денис Вихарев, Антон Сизов, Игорь Гераськин и Шон Лалонд.

Кроме того, 2 сентября главный тренер «Северсталь» Андрей Разин пообщался с журналистами. В частности, он оценил игру легионеров в межсезонье, и состояние команды в целом.

— По межсезонью трудно судить. В это время всегда рвёт и мечет молодёжь, они хотят доказать своё место в составе. Обычно люди к 30 годам не особо тратят силы. Виттасмяки и Лалонда мы брали под конкретные цели. Лалонд — праворукий, с хорошим броском. Виттасмяки — очень надёжный защитник, техничный, с хорошим катанием, с хорошим видением площадки. Зарплатные ведомости нападающих-легионеров не такие большие, поэтому мы их, так же, как и всех, будем тасовать, смотреть, кто находится в оптимальном состоянии. К сожалению, Лишка получил травму, но сейчас он готов практически на 100%. Букартс приехал позже, он ещё не совсем в форме, но он индивидуально ещё работает. Няттинена пока нет, а на него мы возлагаем большие надежды. Наверное, все тренеры скажут, что хотелось бы быть в лучшем состоянии. Мы не в идеальном, но в хорошем состоянии, — цитата по severstalclub.ru.

Тэги: ХК «Северсталь»

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